Roma-Genoa 0-0 e polemiche | Zaniolo | gol annullato e espulsione

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - CB_Ignoranza : Potrai pure aver vinto Sanremo e l’Eurovision, ma se il sabato alle 15 ci sta Roma-Genoa prendi la sciarpetta e cor… - OfficialASRoma : ?? da #LaMagicaLand! ???? Anche qui c'è l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - lauzi_marco : Anche se la colpa è solo nostra che non riusciamo a vincere neanche con il Genoa, è ormai chiaro che le decisioni a… - Stefano81089 : E secondo voi chi ha #Zaniolo titolare al #fantacalcio? ?? #roma #genoa #romagenoa #SerieA #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il difensore rossoblù Ostigard è stato espulso in: il calciatore salterà il match con la Salernitana Brutte notizie per il. Dopo aver perso Bani per infortunio contro la, al 69 è stato espulso anche Ostigard che aveva preso ...Commenta per primo Questa la moviola di, primo anticipo della 24esima giornata di Serie A.Arbitro Abisso, assistenti Valeriani e Capaldo, Miele quarto uomo, Nasca e Alassio al Var. 68' - Espulso Ostigard: fallo ...Roma-Genoa: dove vederla in tv? La diretta TV di Roma-Genoa sarà trasmessa su Dazn. La diretta inizierà sabato 5 febbraio alle 15.00. Roma-Genoa, valida per la 24ª giornata di Serie A sarà visibile ...90+7' - Finisce il match. 90+4' - Ammonito Zaniolo: espulso per doppia ammonizione. 90+1' - Abisso annulla il gol per un fallo di Abraham e ammonisce anche l'inglese. 90' - ...