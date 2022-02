“Ora riposa in pace”. Davide ricoverato dopo un incidente, prende il Covid e muore a 27 anni (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Covid per lui è stato fatale: nonostante avesse 27 anni, era un ragazzo estremamente fragile e il virus lo ha stroncato. È la terribile storia di Davide Zambrini, 27 anni da Fusignano in Emilia Romagna. Da tempo era ricoverato in una struttura di Ligo dopo che un incidente nel 2017 gli aveva procurato gravissime disabilità. Aveva anche fatto 3 dosi di vaccino, ma si è contagiato nella struttura dove c’erano altri pazienti positivi, come spiega la mamma. “Era il 10 agosto, una tremenda giornata di pioggia – racconta la mamma di Davide, Gisa, a Ravenna Today -. La strada era molto scivolosa, mio figlio stava tornando da Faenza dove lavorava. Sul cavalcavia prima di Barbiano, in una semicurva, ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilper lui è stato fatale: nonostante avesse 27, era un ragazzo estremamente fragile e il virus lo ha stroncato. È la terribile storia diZambrini, 27da Fusignano in Emilia Romagna. Da tempo erain una struttura di Ligoche unnel 2017 gli aveva procurato gravissime disabilità. Aveva anche fatto 3 dosi di vaccino, ma si è contagiato nella struttura dove c’erano altri pazienti positivi, come spiega la mamma. “Era il 10 agosto, una tremenda giornata di pioggia – racconta la mamma di, Gisa, a Ravenna Today -. La strada era molto scivolosa, mio figlio stava tornando da Faenza dove lavorava. Sul cavalcavia prima di Barbiano, in una semicurva, ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia ...

Advertising

federainbow : @morandi_g @lorenzojova CHE GIOIA ????????????????? siete fenomenali insieme ?????? ora però Gianni riposa e Lore mangia ?? - Federic92347330 : Amputazione della zampa anteriore sinistra è andato tutto bene ha già ri-imparato a camminare e correre con tre zam… - luckymia3 : @Kobalto @Rainbow_Uapa Ti capisco tanto. Consolati con i bei momenti che ti ha dato. Ora riposa in pace. Un abbraccio - sonikmusicnet : Ora in onda: LUCIO BATTISTI - Mi riposa - GiovannaCalabr9 : @itsmeback_ Ora Dottore, riposa in Pace.???????? Dio Ti accolga in Paradiso! ???????? -