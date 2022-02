Omicidio Rosa Alfieri, D’Ambra confessa anche al giudice: “Ho sentito delle voci e l’ho strangolata” (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Elpidio D’Ambra ha confermato davanti al giudice per le indagini preliminari di aver ucciso la 23enne Rosa Alfieri; il delitto è avvenuto a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio. “Ho sentito delle voci che mi dicevano di ucciderla e l’ho strangolata con le mie mani” ha raccontato il 31enne nel corso dell’udienza tenuta davanti al Gip del tribunale di Napoli Nord, che deve decidere sulla convalida del fermo di D’Ambra emesso dalla Procura di Napoli Nord mercoledì scorso. Presenti anche il sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo e Dario Maisto, avvocato del 31enne. Come già riferito durante l’interrogatorio reso al pm subito dopo l’arresto, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Elpidioha confermato davanti alper le indagini preliminari di aver ucciso la 23enne; il delitto è avvenuto a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio. “Hoche mi dicevano di ucciderla econ le mie mani” ha raccontato il 31enne nel corso dell’udienza tenuta davanti al Gip del tribunale di Napoli Nord, che deve decidere sulla convalida del fermo diemesso dalla Procura di Napoli Nord mercoledì scorso. Presentiil sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo e Dario Maisto, avvocato del 31enne. Come già riferito durante l’interrogatorio reso al pm subito dopo l’arresto, ...

