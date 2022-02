Mourinho contro gli arbitri | “Distruggono il calcio Roma piccolina”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Josèfurioso per il gol annullato a Zaniolo durante la sfida con il Genoa: “Stanno distruggendo il“. Il tecnico dellaè stato chiamato in causa nel post partita che ha visto lapareggiare 0-0 con il Genoa. Nel finale del match i giallorossi avrebbero anche segnato il gol del vantaggio, ma il gol è stato annullato dall’arbitro. Al termine del matchha commentato il gol annullato a Zaniolo ed ha detto: “Possiamo stare qui mezz’ora a parlarne. Ma la verità è che ilè cambiato, anche rispetto a dieci anni fa. Questo non è più lo sport di cui si sono innamorati tutti. Questo è un altro sport, così stanno distruggendo il mondo del“.aggiunge: “Pensate che il gol di Zaniolo sarebbe stato annullato se ...

E invece, ancora una voltaha avuto un arbitro con cui prendersela, a torto o a ragione ... "Mi piacerebbe che alla fine dicessero che giocareil Genoa non è facile". La partita è stata ...Dopo il pareggio a reti biancheil Genoa,ha raccontato le sue impressioni nel post - partita:A DAZN Partiamo dal gol annullato a Zaniolo. Come l'ha vissuta lei e come ha cercato di calmare il giocatore?