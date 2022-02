Milan, cerchio a fine partita: Pioli spiega tutto a Dazn (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News “La storia del derby di San Siro è cambiata in soli tre minuti. Sconfitto nel primo tempo, il Milan respinge con sicurezza la sfida e torna a casa grazie alla doppietta del francese Olivier Giroud. Stefano Pioli corre gioiosamente a bordo campo e abbraccia forte Brahim Diaz, ma in "Dazn" promette di non farlo più". L'allenatore dice che era troppo felice e orgoglioso dei suoi giocatori, quindi ha corso. I suoi ragazzi non si arrendono mai e spingono sempre i propri limiti. La vittoria deve ancora darci la fiducia sapendo che siamo nel bel mezzo dell'ultima stagione. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a finire la partita. La Lazio ha un grande vantaggio, la capacità di soffrire". Il segreto della vittoria della Lazio sull'Inter è la determinazione dei giocatori e l'unità del gol. ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News “La storia del derby di San Siro è cambiata in soli tre minuti. Sconfitto nel primo tempo, ilrespinge con sicurezza la sfida e torna a casa grazie alla doppietta del francese Olivier Giroud. Stefanocorre gioiosamente a bordo campo e abbraccia forte Brahim Diaz, ma in "" promette di non farlo più". L'allenatore dice che era troppo felice e orgoglioso dei suoi giocatori, quindi ha corso. I suoi ragazzi non si arrendono mai e spingono sempre i propri limiti. La vittoria deve ancora darci la fiducia sapendo che siamo nel bel mezzo dell'ultima stagione. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a finire la. La Lazio ha un grande vantaggio, la capacità di soffrire". Il segreto della vittoria della Lazio sull'Inter è la determinazione dei giocatori e l'unità del gol. ...

