Meteo weekend: sabato e domenica tra sole, nebbie e piogge locali (Di sabato 5 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Anche nel corso dell'imminente weekend l'Italia continuerà a risentire marginalmente degli effetti della profonda attività depressionaria che si è sviluppata tra il Regno Unito e la Scandinavia. Perturbazioni intense e pilotate da venti tempestosi occidentali che non riusciranno a raggiungerci ma invoglieranno comunque una circolazione umida ed a tratti instabile di matrice mediterranea che porterà ancora delle locali piogge. Fenomeni deboli ma che si inseriranno in un contesto spesso grigio soprattutto sulle regioni centro meridionali. Al Nord avremo invece nebbie anche diffuse e con qualche debole pioggia in Liguria. A livello climatico ben poche novità, non avremo grandi variazioni di temperatura con valori che resteranno nel complesso entro le medie con qualche ...

