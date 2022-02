Mahmood conferma il malore in camerino e svela cosa è successo (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood ieri è stato male ed ha avuto un malore nel camerino dell’Ariston. La notizia ha ovviamente fatto il giro del web perché si è addirittura parlato di “sanitari corsi ad aiutarlo” e di un intervento del medico. Mahmood, malore in camerino all’Ariston https://t.co/gIzvbxvbqi #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 5, 2022 Questa mattina, durante il classico incontro con i giornalisti, il cantante di Soldi ha così commentato (come riportato da GossipeTv): “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata” ha poi aggiunto, mentre Blanco l’ha buttata un po’ sul ridere dichiarando “Leggendo gli articoli che stavano ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022)ieri è stato male ed ha avuto unneldell’Ariston. La notizia ha ovviamente fatto il giro del web perché si è addirittura parlato di “sanitari corsi ad aiutarlo” e di un intervento del medico.inall’Ariston https://t.co/gIzvbxvbqi #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 5, 2022 Questa mattina, durante il classico incontro con i giornalisti, il cantante di Soldi ha così commentato (come riportato da GossipeTv): “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata” ha poi aggiunto, mentre Blanco l’ha buttata un po’ sul ridere dichiarando “Leggendo gli articoli che stavano ...

