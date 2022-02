Made in Usa - Dentro il mercato americano/3: i modelli che hanno venduto di più nel 2021 (Di sabato 5 febbraio 2022) Eccoci giunti al terzo e ultimo appuntamento con il focus sul mercato americano. Dopo aver fatto il punto sulle vendite per gruppi e aver snocciolato la classifica per marchi, eccoci alla graduatoria suddivisa per singoli modelli. Le europee, queste sconosciute. Chi ha venduto, dunque, più di tutti nel corso del 2021? Lo scoprirete scorrendo la nostra galleria, certo, ma è il caso di buttare lì un paio di chiavi di lettura. La prima: tra le prime venti auto negli Usa non ce n'è una che non sia americana o giapponese. La seconda: il Sol levante ha battuto la compagine a stelle e strisce di un soffio: 11-9 il consuntivo di fine anno. La terza? Il primo modello europeo, la Volkswagen Tiguan è risultata trentacinquesima assoluta e dunque ampiamente fuori dalla nostra rassegna. Tra berline che resistono e ... Leggi su quattroruote (Di sabato 5 febbraio 2022) Eccoci giunti al terzo e ultimo appuntamento con il focus sul. Dopo aver fatto il punto sulle vendite per gruppi e aver snocciolato la classifica per marchi, eccoci alla graduatoria suddivisa per singoli. Le europee, queste sconosciute. Chi ha, dunque, più di tutti nel corso del? Lo scoprirete scorrendo la nostra galleria, certo, ma è il caso di buttare lì un paio di chiavi di lettura. La prima: tra le prime venti auto negli Usa non ce n'è una che non sia americana o giapponese. La seconda: il Sol levante ha battuto la compagine a stelle e strisce di un soffio: 11-9 il consuntivo di fine anno. La terza? Il primo modello europeo, la Volkswagen Tiguan è risultata trentacinquesima assoluta e dunque ampiamente fuori dalla nostra rassegna. Tra berline che resistono e ...

