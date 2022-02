M5s: "Passo indietro di Di Maio dovuto, basta a tattiche che minano unità" (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Il giusto e dovuto Passo indietro di Luigi Di Maio costituisce un elemento di chiarimento necessario nella vita del Movimento rispetto alle gravi difficoltà a cui ha esposto la nostra comunità'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Il giusto edi Luigi Dicostituisce un elemento di chiarimento necessario nella vita del Movimento rispetto alle gravi difficoltà a cui ha esposto la nostra com'. Lo ...

GiuseppeConteIT : La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora… - FrancoZerlenga : di maio non aveva capito la ideologia del guitto misogino Grillo era ed e’ ideologia nazista antidemocratica anti… - FrankTaricone : RT @pengueraffaele: M5S, passo indietro Di Maio è dovuto - ilrestodite : Che schifezza che è diventato quel covo di cosi inutili - ZenecaAstro : RT @unvolodali1: @antonellocapor2 Primo passo per la sua fuga ... stesso metodo applicato dalla senatrice del m5s confluita in iv. Non c'è… -