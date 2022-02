LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò sempre leader, bene Bastianini (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.03 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E. Bastianini +0.267 3 42 A. RINS +0.969 4 44 P. ESPARGARO +0.982 5 36 J. MIR +1.044 6 93 M. MARQUEZ +1.051 7 12 M. VIÑALES +1.055 8 5 J. ZARCO +1.120 9 20 F. QUARTARARO +1.296 10 30 T. NAKAGAMI +1.401 06.00 Johann Zarco torna in scena. Il francese di Ducati Pramac è chiamato ad una stagione di rivincita dopo aver deluso nella seconda metà del 2022. Ottavo posto in questo momento per il transalpino. 05.57 KTM e Ducati non hanno fatto registrare insieme a Yamaha dei tempi interessanti. In ombra per ora anche l’Honda che ha portato degli interessanti bandelle all’anteriore. 05.55 Poca attività in questo momento in ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.03 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E.+0.267 3 42 A. RINS +0.969 4 44 P. ESPARGARO +0.982 5 36 J. MIR +1.044 6 93 M. MARQUEZ +1.051 7 12 M. VIÑALES +1.055 8 5 J. ZARCO +1.120 9 20 F. QUARTARARO +1.296 10 30 T. NAKAGAMI +1.401 06.00 Johann Zarco torna in scena. Il francese di Ducati Pramac è chiamato ad una stagione di rivincita dopo aver deluso nella seconda metà del. Ottavo posto in questo momento per il transalpino. 05.57 KTM e Ducati non hanno fatto registrare insieme a Yamaha dei tempi interessanti. In ombra per ora anche l’Honda che ha portato degli interessanti bandelle all’anteriore. 05.55 Poca attività in questo momento in ...

