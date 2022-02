LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Le Mont Bouqet, occasione per gli scalatori (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 La tappa è cominciata poco dopo le ore 13 e attualmente i battistrada hanno percorso quasi 60 km. Meno di 90 km quindi al traguardo. 14.32 Il percorso odierno, lungo 146.71 chilometri e con un disLIVEllo complessivo di 2328 metri (altitudine massima di 616 metri), è prevalentemente pianeggiante fino alla salita conclusiva di 4.6 km al 9% che deciderà con ogni probabilità l’esito della gara. 14.29 Unica vera grande occasione per gli scalatori, che potranno sfidarsi sulla salita conclusiva di Le Mont Bouquet in attesa della cronometro di domani. 14.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della quarta tappa valevole per ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Laè cominciata poco dopo le ore 13 e attualmente i battistrada hanno percorso quasi 60 km. Meno di 90 km quindi al traguardo. 14.32 Il percorso odierno, lungo 146.71 chilometri e con un disllo complessivo di 2328 metri (altitudine massima di 616 metri), è prevalentemente pianeggiante fino allaconclusiva di 4.6 km al 9% che deciderà con ogni probabilità l’esito della gara. 14.29 Unica vera grandeper gli, che potranno sfidarsi sullaconclusiva di LeBouquet in attesa della cronometro di domani. 14.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella quartavalevole per ...

