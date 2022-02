La polemica su Gianni Morandi e Jovanotti messa a tacere da Mahmood e Blanco: “È una cazz***” (Di sabato 5 febbraio 2022) La polemica su Gianni Morandi e Jovanotti viene messa a tacere da Mahmood e Blanco, gli artisti che hanno visto la propria posizione in classifica scalare dalla prima alla seconda posizione. Morandi ha vinto la serata over (anche) grazie alla presenza del suo amico, Lorenzo Jovanotti, che si è unito a lui sul palco per un medley bellissimo. Una performance eccezionale, travolgente ed emozionante. Oggi in rete numerose sono le polemiche per la presenza di un ospite sia in un duetto con un cantante in gara che previsto per un intervento nel corso della serata. Da regolamento non è proibito ma un nome come quello di Jovanotti potrebbe aver influito sul giudizio dei votanti e sull’intera ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Lasuvieneda, gli artisti che hanno visto la propria posizione in classifica scalare dalla prima alla seconda posizione.ha vinto la serata over (anche) grazie alla presenza del suo amico, Lorenzo, che si è unito a lui sul palco per un medley bellissimo. Una performance eccezionale, travolgente ed emozionante. Oggi in rete numerose sono le polemiche per la presenza di un ospite sia in un duetto con un cantante in gara che previsto per un intervento nel corso della serata. Da regolamento non è proibito ma un nome come quello dipotrebbe aver influito sul giudizio dei votanti e sull’intera ...

