Juventus | Assenze Pesanti | Allegri Svela Tutto In Conferenza

Leggi su goalnews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il tecnico bianconero ha detto che Dybala non sarà in campo, ma che in campo ci saranno Matuidi e Mandzukic. Fuori anche Barzagli, Chiellini, Cuadrado e Pjanic. Lasi prepara ad affrontare al meglio questa seconda parte di stagione, anche dopo un ottimo trasferimento invernale. Le prossime sfide saranno decisive pere la sua famiglia, che vogliono mantenere le prime quattro posizioni. Dovremo fare i conti con ledi Dybala, Barzagli, Chiellini, Cuadrado e Pjanic. Pjanic non ci sarà, ma tornerà contro il Tottenham. Douglas Costa non ci sarà, ma sarà disponibile per la finale di Champions League. Chiellini non ci sarà, ma sarà a disposizione per la finale di Champions League. Marchisio non ci sarà, ma sarà a disposizione per la finale di Champions League. Mandzukic non ci sarà, ma sarà disponibile per ...