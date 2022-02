Italia argento nella staffetta mista di short track

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - È ancoraper l'prima giornata dei Giochi olimpici di Pechino. Il merito va alladellochefinale andata di scena al ‘Capital Indoor Stadium' della capitale cinese ha ceduto di appena cinque centesimi ai padroni di casa della Cina che si sono imposti in 2'37”34. La finale è stata disputata dagli azzurri Arianna Fontana, alla nona medaglia olimpica in carriera, Martina Valcepina, Pietro Sighel ed Andrea Cassinelli. Nei turni precedenti ha gareggiato anche Yuri Confortola. Bronzo all'Ungheria (2'40”92), squalificato il Canada ritenuto colpevole della caduta dei magiari.

Eurosport_IT : ITALIA D'ARGENTO: È STORIAAAAAAA #ShortTrack #Beijing2022 - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - matteosalvinimi : La prima medaglia italiana a #Pechino2022 arriva dal pattinaggio di velocità con l'argento di Francesca…

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ha conquistato 60 medaglie nel 2021: 16 d'oro, 27 d'argento e 17 di bronzo. Sessanta podi e non è nemmeno ...