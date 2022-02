Inter | il colpo a centrocampo costa più del previsto | la strategia di Marotta

Advertising

CalcioNapoli24 : - BruceFake : @tatanka_h Se fosse come Manicone sarebbe un gran colpo. Svoltò l’Inter con Bagnoli - MikeNavd : @MilanNewsit Vincerà l'Inter come al solito che se ne scapperà via a +7 e potenzialmente a +10 3-0 facile con doppi… - tuttonapoli : L'attore D'Amore: 'Inter la squadra da battere e ha fatto un colpo incredibile' - ParliamoDiNews : L`attore D`Amore: `Scudetto? L`Inter è la squadra da battere: Gosens è un colpo incredibile` #lattore… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter colpo

La Juve aveva bisogno di un grande, ma secondo me resta un'incognita perché non è detto che ... Poi il pensiero specifico sul derby: 'e Milan partono alla pari , ancora di più in una ...Prima della sosta, nonostante l'emergenza Covid il Venezia di Paolo Zanetti aveva sfiorato ilin casa: tanti complimenti ma nessun punto, i lagunari stavolta sperano in un epilogo ...Inter-Milan 7-1. Non è il risultato sul campo ... In realtà confidavo anche nel freddo di questi giorni, che facesse venire il colpo della strega a Handanovic, ma ora è arrivato il favonio ...Venne ribattezzato derby cinese per via non tanto del marchio Suning sull'Inter - e meno ancora del ... ma restituiranno un colpo d'occhio sempre più vicino a quello dei classici pienoni da ...