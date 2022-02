Inter | Caicedo non al meglio | Inzaghi potrebbe portarlo ugualmente in panchina

(Di sabato 5 febbraio 2022) Piccolo problema fisico per FelipeÈ il giorno di-Milan e Simonedeve fare i conti con un piccolo problema fisico per il neo arrivato Felipeche ha accusato un affaticamento muscolare nella giornata di ieri. Per la sua presenza, quanto meno in, sarà decisiva la mattinata odierna. “Niente di grave tanto è vero chenon esclude del tutto la possibilità diin: dipenderà dal provino che l’ecuadoriano sosterrà stamani. Non c’è però la volontà di rischiarlo perché Martinez è diffidato in campionato e sabato c’è la trasferta di Napoli. Affrontarla con i soli Dzeko e Sanchez non sarebbe il massimo”, si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene da ...

Fronte, Dumfries ha superato Darmian nelle idee per la corsia di destra del consueto ... C'è apprensione sul fronte: l'ecuadoriano, fra i volti nuovi dell'ultimo mercato, non ha smaltito ...- Milan le probabili formazioni(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; ... Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez,. ...Tutti speravano già in un Derby deciso nella "zona Caicedo" dall'attaccante ecuadoregno, ma ci sono buone probabilità che non sarà così. E non tanto per il possibile andamento della partita. Come ...Con Correa ancora ai box, Inzaghi sperava di avere subito a disposizione Caicedo per avere un'alternativa in più in attacco per l'Inter. L'ex Genoa, però, ha un problema muscolare e potrebbe saltare ...