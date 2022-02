Il dramma di Sabrina Ghio | “Ho avuto tre aborti in un anno”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nella puntata di Verissimo in onda oggi, 5 febbraio 2022,ha scelto di raccontare una pagina moltotica della sua vita. Oggi la vediamo sorridente e felice, con il suo pancione che cresce di settimana in settimana. Ma per arrivare a questo, c’è stata tanta sofferenza prima. Non solo la notizia di un problema di salute, per fortuna poi superato, ma undevastante per lei e per il suo compagno Carlo. “Io oggi me la merito questa felicità” ha detto, che tra pochi mesi avrà modo di abbracciare la sua seconda figlia, una femminuccia che si chiamerà Mia. Guardando indietro però, c’è questo periodo buio che non potrà dimenticare.ha spiegato che lei e Carlo hcercato di avere un figlio non appena si sono resi conto di desiderarlo ed ...