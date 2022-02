I look migliori dello street style alla settimana dell’Haute Couture di Parigi (Di sabato 5 febbraio 2022) Con oltre quindici sfilate finalmente in presenza, quello dell’alta moda francese è stato un forte segnale di ritorno alla normalità (solo sei maison hanno scelto le presentazioni completamente in digitale). A catturare l’attenzione, come di consueto, anche i look da strada delle star e delle fashion addicted. Scopriamoli insieme. In attesa che inizi la settimana L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Con oltre quindici sfilate finalmente in presenza, quello dell’alta moda francese è stato un forte segnale di ritornonormalità (solo sei maison hanno scelto le presentazioni completamente in digitale). A catturare l’attenzione, come di consueto, anche ida strada delle star e delle fashion addicted. Scopriamoli insieme. In attesa che inizi laL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Sanremo 2022: i migliori look degli artisti in gara nella 4° serata - Sevilla74 : RT @ThisRomanticBoy: 04 Elisa 7,79 La sua voce è una delle migliori nel panorama musicale italiano e la canzone è davvero molto bella… - ThisRomanticBoy : 09 Irama 6.96 Penalizzato dai suoi look, la canzone la trovo tra le sue migliori sul repertorio. Ha una tessi… - ThisRomanticBoy : 04 Elisa 7,79 La sua voce è una delle migliori nel panorama musicale italiano e la canzone è davvero molto be… - lifepeople_mag : QUARTA SERATA RECORD ASSOLUTO #Sanremo2022: 11,4 mln e 60,5% di share. Ieri sera è stato tempo di COVER, serata vin… -