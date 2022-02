Highlights Italia-Gran Bretagna 7-5 | curling Pechino 2022 | azzurri in semifinale VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Glidi7-5, match valevole per il torneo dimisto delle Olimpiadi di. Vittoria storica per la coppia azzurra formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, che con il sesto successo in altrettanti incontri si qualificano matematicamente per le semifinali e si giocheranno quindi le medaglie nei prossimi giorni dopo gli impegni ancora di round robin contro Cina e Svezia. LA CRONACA DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO SportFace.