Gigi D’Alessio ha davvero raccomandato LDA: la verità spiazza (Di sabato 5 febbraio 2022) Gigi D’Alessio ha raccomandato il figlio LDA che è ancora uno degli allievi in gara ad Amici di Maria de Filippi? Dopo tanto tempo arriva tutta la verità ed è proprio il napoletano a parlare. Continua ad essere uno degli argomenti più discussi quello che riguarda il cantante napoletano da poco diventato padre per la quinta volta dal sua compagna Denise Esposito e il motivo riguarda uno dei figli più grandi ovvero Luca. Come tutti sanno con il nome LDA è uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi proprio quest’anno e il suo percorso sta andando avanti con grande successo nonostante gli alti e i bassi che riguardano anche i suoi compagni di classe, ma la fase serale è ormai sempre più vicina. Eppure ci sta ancora qualcuno che continua a gridare al fatto che il padre possa averlo ... Leggi su chenews (Di sabato 5 febbraio 2022)hail figlio LDA che è ancora uno degli allievi in gara ad Amici di Maria de Filippi? Dopo tanto tempo arriva tutta laed è proprio il napoletano a parlare. Continua ad essere uno degli argomenti più discussi quello che riguarda il cantante napoletano da poco diventato padre per la quinta volta dal sua compagna Denise Esposito e il motivo riguarda uno dei figli più grandi ovvero Luca. Come tutti sanno con il nome LDA è uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi proprio quest’anno e il suo percorso sta andando avanti con grande successo nonostante gli alti e i bassi che riguardano anche i suoi compagni di classe, ma la fase serale è ormai sempre più vicina. Eppure ci sta ancora qualcuno che continua a gridare al fatto che il padre possa averlo ...

Advertising

PasqualeMarro : #LDA finisce nella bufera: Gigi D’Alessio messo alle strette per… - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio: LDA di Amici raccomandato? La verità su quella telefonata #gigi #dalessio #amici #raccomandato… - MoodBlack_White : RT @fredduro5G: Oh però madonna quanto rompete il cazzo per 4 meme su #grignani . Quando partecipò al capodanno di qualche anno fa con Gigi… - fredduro5G : @patriziaandreoz Io non me lo ricordo tutto questo casino quando al capodanno a momenti non buttava de sotto Gigi D… - patriziaandreoz : RT @fredduro5G: Oh però madonna quanto rompete il cazzo per 4 meme su #grignani . Quando partecipò al capodanno di qualche anno fa con Gigi… -