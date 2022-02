Fiorentina-Lazio 0-3 | Milinkovic e Immobile stendono i viola

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Latravolge laper 3-0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol per i biancocelesti di-Savic al 52esimo, di Ciroal 70esimo e l’autogol di Cristiano Biraghi all’81esimo minuto. Al 78esimo minuto era stato espulso per laLucas Torreira. Conla vittoria, lacon 39 punti raggiunge la Roma al sesto posto in classifica di Serie A. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la: le dichiarazioni Vincenzo Italiano, tecnico della, ha parlato a Sky Sport dopo la ...Commenta per primo Vincenzo Italiano , tecnico della, parla a Dazn dopo la sconfitta interna con la: 'Grande merito a loro, ma non penso proprio che questa sia una partita da 0 - 3. Per quello che si è visto nel primo tempo e per l'...La Lazio inizia compassata, gestendo la palla spesso dal basso, con Strakosha che tocca una serie infinita di palloni. La Fiorentina spinge sulle fasce, la squadra biancoceleste chiude bene le zone ...Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la gara dei biancocelesti contro la Fiorentina: le sue parole Zaccagni dopo la gara contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di ...