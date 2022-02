Fattori (Si): 'No - vax e estrema destra confermano il raduno ai Pratoni del Vivaro nonostante i divieti' (Di sabato 5 febbraio 2022) Ennesima storia che dimostra l'idiozia dei no - vax ma soprattutto dei movimenti fascisti che avvallano le loro teorie: ''Marceremo su Roma' anzi sui Pratoni del Vivaro ai Castelli romani: così dicono ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) Ennesima storia che dimostra l'idiozia dei no - vax ma soprattutto dei movimenti fascisti che avvallano le loro teorie: ''Marceremo su Roma' anzi suidelai Castelli romani: così dicono ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fattori (Si), 'fermare manifestazione no vax ai Castelli romani' - - al_fattori : RT @LiciaRonzulli: Oggi il cancro si può sconfiggere, soprattutto con diagnosi tempestiva. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha causato a liv… - marilisacorroc1 : @gggglh2 @lametabasta @ValentinaCharl la roulette russa include piu' fattori: materiale genetico personale,stato di… - ghiroldidavide : @TommasoGuarrac1 @mrcllznn @AxiaFel e di parecchio, per le ragioni sopra citate. Cosa non è chiaro? Il vaccino si… - Severin546 : @pacipasto @Surtur911 @GiacomoGorini Questo non è uno studio, dunque si può usare per attizzare il fuoco. Tra l'al… -