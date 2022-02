Covid oggi Fvg | 2 829 contagi e 12 morti | bollettino 5 febbraio

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.829 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 12. Nel dettaglio, su 9.826 tamponi molecolari sono stati rilevati 970 nuovi, con una percentuale di positività del 9,87%. Sono inoltre 17.099 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.859 casi (10,87%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 470, come ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni (17,25%), seguita da ...

Sono 93.157 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 846.480 tamponi. Secondo il bollettino del ... cioè 109.886 in meno rispetto a venerdì, mentre fino adsi contano 148.... Belloni e Mattarella , è statoil leader della Lega Matteo Salvini . Il segretario del Carroccio, intervenendo in collegamento (è in quarantena causa positività al- 19) al convegno " Il ...(Adnkronos) – Sono 93.157 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 5.484 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4.264 dopo test antigenico), pari al 7,4% di74.234 tamponi eseguiti, di ...