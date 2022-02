Classifica Serie A, 24a giornata: tutti i risultati (Di sabato 5 febbraio 2022) risultati e Classifica della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite. Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022)della 23^dellaA 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite.

Advertising

DammiTrePunti : @Fabius40884986 Basta guardare numero di tiri in porta (tanti) e parate del portiere (0), se togli lo straccio bagn… - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: solo 0-0 col Genoa per la Roma, che resta a 4 punti dall'Atalanta - DanyRoss70 : RT @AJG_Official: L’allenatore più pagato della serie A, e con un mercato da 100 milioni, pareggia in casa con la penultima in classifica i… - Fiorentinanews : Il Var annulla un gol a #Zaniolo e nega la vittoria alla #Roma, che resta vicina alla #Fiorentina ma con due gare i… - AJG_Official : L’allenatore più pagato della serie A, e con un mercato da 100 milioni, pareggia in casa con la penultima in classifica in 10 dal 68º -