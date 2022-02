Cessione del quinto NoiPA per Insegnanti: cos’è e perché conviene? (Di sabato 5 febbraio 2022) La Cessione del quinto NoiPA è una particolare tipologia di finanziamento che prevede per gli Insegnanti delle condizioni agevolate e dei tempi di erogazione molto rapidi. Tutto questo è possibile grazie ad una speciale convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituiti di credito. Questo tipo di prestito può essere richiesto On-line, direttamente e L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladelè una particolare tipologia di finanziamento che prevede per glidelle condizioni agevolate e dei tempi di erogazione molto rapidi. Tutto questo è possibile grazie ad una speciale convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituiti di credito. Questo tipo di prestito può essere richiesto On-line, direttamente e L'articolo .

Advertising

riccardo_fra : Prime conseguenze delle modifiche introdotte dal #DLAntifrodi e dal #DLSostegni: Poste e CDP chiudono il portale pe… - GianlucaVasto : #superbonus serve immediato Decreto per correggere il blocco della cessione del credito. Non si può attendere la co… - matteosalvinimi : Proposta ragionevole e concreta: va modificata una norma del Dl Sostegni Ter sulla cessione dei crediti. Bene preve… - GDaniele1960 : RT @HungryMarcio: Paolo Assogna, anche detto 'Paolo Menzogna' oggi se hai il coraggio, alle 17:30 Mourinho è in conferenza stampa, parlagli… - Finanza_SSLazio : ?? | COMUNICATO La @OfficialSSLazio comunica la cessione a titolo temporaneo del calciatore Bobby Adekanye al club… -