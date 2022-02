Calcio | tragedia nel casertano | 36enne si accascia e muore in allenamento

(Di sabato 5 febbraio 2022)a Sessa Aurunca, nel: un calciatoreè morto nel corso di un. Si tratta di Assare Seare, centrocampista originario del Ghana. L’uomo si stava allenando con i compagni della Folgore Maiano, squadra di Terza Categoria, in vista del match con lo United Castelforte, quando all’improvviso si èto a terra, inerme. “Dove tutto è iniziato lì ci ha lasciato, in un campo da. Lì al centro da vero mediano… Anche se quel tappeto verde oggi ti è stato crudele è proprio grazie alche hai condiviso i tuoi sogni di libertà e di integrazione con tutti noi”, il messaggio di cordoglio della società sulla propria pagina Facebook. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio tragedia

I compagni di squadra I compagni di squadra non hanno potuto fare nulla per evitare la. La ... "Dove tutto è iniziato li ci ha lasciato in un campo da. Lì al centro da vero mediano . ...Allo stadio Olembé di Yaoundé, riaperto ma oppresso dal peso della- 8 morti nella calca ...7/2 Martedì 8/2 Mercoledì 9/2 Giovedì 10/2 Venerdì 11/2 Sabato 12/2 Domenica 13/2 Lunedì 14/2...Si è accasciato su un campo da calcio mentre si allenava ed è morto. È accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano: la vittima è un 36enne originario del Ghana, Assare Seare. L'atleta, hanno accertato i ...GUARDIAGRELE – Tragedia sulle strade, all’alba di oggi, nei pressi di Guardiagrele (Chieti). La vittima è un uomo di 53 anni, originario di Lanciano. Si tratta di Fabio Oggioni, ex arbitro di calcio ...