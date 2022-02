Calcio italiano in lutto: Assare Seare perde la vita in campo (Di domenica 6 febbraio 2022) Tragedia nel mondo del Calcio italiano: Assare Seare si è accasciato a terra ed è morto in campo a soli 36 anni Tragedia nel mondo del Calcio: Assare Seare, giocatore di 36 anni originario del Ghana, ha perso oggi la vita mentre si allenava su un campo da Calcio nel Casertano. Il calciatore, che militava nel club di terza categoria della Folgore Maiano, si stava allenando con i propri compagni quando si è accasciato a terra. I soccorsi sono arrivati in tempo, ma è stato tutto inutile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tragedia nel mondo delsi è accasciato a terra ed è morto ina soli 36 anni Tragedia nel mondo del, giocatore di 36 anni originario del Ghana, ha perso oggi lamentre si allenava su undanel Casertano. Il calciatore, che militava nel club di terza categoria della Folgore Maiano, si stava allenando con i propri compagni quando si è accasciato a terra. I soccorsi sono arrivati in tempo, ma è stato tutto inutile. L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - FIGCfemminile : ?? @barbarabonansea entra a far parte della ???????? ???? ???????? del calcio italiano! ??? ?? L'attaccante bianconera si è a… - Inter : L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini. #FCIM - noianononhodet1 : RT @mike_fusco: Incredibile come il wündergegenpressing di Vincenzo Italiano sia diventato improvvisamente e inaspettatamente sterile senza… - QuiteriaSamuel : RT @mike_fusco: Incredibile come il wündergegenpressing di Vincenzo Italiano sia diventato improvvisamente e inaspettatamente sterile senza… -