Blanco e Mahmood, sorpresa per i fan: succede l’incredibile -VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) In vista della finale il duo amatissimo di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood regala ai fan una sorpresa dal balcone dell’hotel, è da “Brividi”. Questa sera la finale del Festival… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 5 febbraio 2022) In vista della finale il duo amatissimo di Sanremo 2022,regala ai fan unadal balcone dell’hotel, è da “Brividi”. Questa sera la finale del Festival… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - IlContiAndrea : #Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene… - Maria____9 : Su Rai 1 hanno appena mostrato un drone a cui hanno appeso un mazzo di fiori che sta volando sopra l'hotel di Blanco e Mahmood ???? - Queen_Raffa : RT @rtl1025: ?? Mahmood & Blanco: 'Dire che a Gianni Morandi serve una mano è una cazzata. Morandi e Jovanotti hanno spaccato, sono due most… -