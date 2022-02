Ancora 3 milioni per La vita in diretta ma è polemica per i festeggiamenti di Alberto Matano (Di sabato 5 febbraio 2022) La puntata de La vita in diretta si è aperta ieri in modo diverso dal solito. Dopo il boom di ascolti del 3 febbraio, con una media di oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, Alberto Matano ha festeggiato a suo modo, cosa che però ha lasciato di stucco una parte di pubblico che ha commentato anche sui social. Il conduttore infatti, non si è limitato solo a ringraziare per questo dato clamoroso, figlio anche di una edizione di Sanremo strepitosa. Per mostrare tutta la sua grande gioia e condividerla con il pubblico, ha fatto un giro del tavolo, nello studio, con braccia aperte e grandi sorrisi e parlando appunto di questi tre milioni di spettatori che il giorno prima erano incollati alla tv per ascoltare tutte le ultime news sul Festival. E se oggi fosse andato in onda, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 febbraio 2022) La puntata de Lainsi è aperta ieri in modo diverso dal solito. Dopo il boom di ascolti del 3 febbraio, con una media di oltre 3di spettatori davanti alla tv,ha festeggiato a suo modo, cosa che però ha lasciato di stucco una parte di pubblico che ha commentato anche sui social. Il conduttore infatti, non si è limitato solo a ringraziare per questo dato clamoroso, figlio anche di una edizione di Sanremo strepitosa. Per mostrare tutta la sua grande gioia e condividerla con il pubblico, ha fatto un giro del tavolo, nello studio, con braccia aperte e grandi sorrisi e parlando appunto di questi tredi spettatori che il giorno prima erano incollati alla tv per ascoltare tutte le ultime news sul Festival. E se oggi fosse andato in onda, ...

