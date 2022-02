Accoltellato nel cuore della notte sull’uscio di casa da due ex amici, indaga la polizia (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAccoltellato e picchiato nel cuore della notte, sull’uscio di casa sua, per motivi sentimentali, da due suoi ex amici. A denunciare la triste vicenda alla polizia, avvenuta lo scorso primo febbraio a casavatore, in provincia di Napoli, è un ragazzo di appena 20 anni, ora convalescente. Il giovane, che stamattina, insieme con la madre, si è recato nuovamente in commissariato questa volta per denunciare presunte minacce subìte dopo l’aggressione, ha raccontato di avere ricevuto quella notte due telefonate con le quali i due amici, ormai diventati ex, (entrambi di buona famiglia, uno, secondo quanto si è appreso, avrebbe anche fatto la comparsa in una nota serie tv) lo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie picchiato neldisua, per motivi sentimentali, da due suoi ex. A denunciare la triste vicenda alla, avvenuta lo scorso primo febbraio avatore, in provincia di Napoli, è un ragazzo di appena 20 anni, ora convalescente. Il giovane, che stamattina, insieme con la madre, si è recato nuovamente in commissariato questa volta per denunciare presunte minacce subìte dopo l’aggressione, ha raccontato di avere ricevuto quelladue telefonate con le quali i due, ormai diventati ex, (entrambi di buona famiglia, uno, secondo quanto si è appreso, avrebbe anche fatto la comparsa in una nota serie tv) lo ...

