Zaniolo Juve | Tardelli non ci sta | «Il calcio conosce solo il colore dei soldi»

L'ex bianconero Tardelli ha parlato del possibile trasferimento di Zaniolo alla Juve Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, in una intervista a La Stampa ha parlato del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo in bianconero la prossima estate. LE PAROLE – «Riuscirà la Juventus a prendersi Nicolò Zaniolo, idolo giallorosso? Il calcio è cambiato e tutto può succedere. Ma un "Evviva" va al dirigente della Roma Tiago Pinto che senza girarci intorno ha avuto il coraggio di dire la verità. Non si può impedire a un giocatore di abbandonare la maglia che lo ha lanciato. È diventato ormai un calcio senza colore o forse è un calcio che conosce solo il colore dei soldi»

