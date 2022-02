Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DICODE, IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA-FIUMICINO NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA TRA LAURENTINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI, CODE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CI SPOSTIAMO ORA SULLA FLAMINIA PER LAVORI CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO ANDIAMO SULLA REGIONALE FLACCA, DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA PER ESEGUIRE I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA, LE INDAGINI COINVOLGERANNO ...