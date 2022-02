Una Vita Anticipazioni 5 Febbraio 2022: Felipe dice addio ad Acacias per sempre! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 5 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Felipe deciderà di seguire il consiglio di Mendez e Casilda: riprendere in mano la sua Vita e rinunciare alla vendetta con Genoveva. Leggi su comingsoon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 5su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chedeciderà di seguire il consiglio di Mendez e Casilda: riprendere in mano la suae rinunciare alla vendetta con Genoveva.

Advertising

GiuseppeConteIT : Avevi ragione, Monica: la tua comicità era una ribellione contro l’angoscia, la tristezza e la malinconia della vit… - AntoVitiello : #Calabria a @DAZN_IT: 'Sono al #Milan da una vita e mi auguro d'indossare per sempre questa maglia. Tutta la mia fa… - RaiRadio2 : «La storia di Falcone e Borsellino è parte della nostra memoria collettiva. Per tutti noi sono simboli di coraggio… - CrostataraRoma5 : RT @matteocarbone0_: Sarebbe anche una rivincita per “per tutta la vita” e “sono solo parole” che meritavano la vittoria #sanremo2022 #noem… - Fmar18874440 : RT @wushurabbit: Quando in difficoltà ci saranno gli altri imparerò a dire no. E' una lezione di vita che prima o poi dovevo imparare. -