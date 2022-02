Tananai:”E’ fondamentale non prendersi troppo sul serio” (Di venerdì 4 febbraio 2022) In gara come partecipante alla 72° edizione del Festival di Sanremo, oggi in conferenza stampa Tananai ha oggi presentato il suo bravo “Sesso Occasionale” con cui si è esibito sul palco del Teatro Ariston nel corso delle ultime serate e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale. Come lo stesso artista ha tenuto a specificare, “Sesso Occasionale” è un inno genuino e sincero all’amore nelsuo concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma gradualmente in sonorità quasi dance che attraggono l’ascoltatore, portandolo a scatenare tutta la propria energia nel ritornello dalla ritmicità elettro-pop. Nel corso della conferenza, Tananai ha raccontato del vero significato che si cela dietro la sua canzone: “Sesso occasionale” in realtà non parla del sesso occasionale. È un ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) In gara come partecipante alla 72° edizione del Festival di Sanremo, oggi in conferenza stampaha oggi presentato il suo bravo “Sesso Occasionale” con cui si è esibito sul palco del Teatro Ariston nel corso delle ultime serate e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale. Come lo stesso artista ha tenuto a specificare, “Sesso Occasionale” è un inno genuino e sincero all’amore nelsuo concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma gradualmente in sonorità quasi dance che attraggono l’ascoltatore, portandolo a scatenare tutta la propria energia nel ritornello dalla ritmicità elettro-pop. Nel corso della conferenza,ha raccontato del vero significato che si cela dietro la sua canzone: “Sesso occasionale” in realtà non parla del sesso occasionale. È un ...

