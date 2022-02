Svolta dell’Ue sui migranti, via libera da ministri Interno a proposta francese (Di sabato 5 febbraio 2022) Accettare dei ricollocamenti dei migranti irregolari sul proprio territorio oppure pagare contributi finanziari obbligatori: è la scelta che avrebbero gli Stati membri per garantire la loro solidarietà ai paesi dell'Ue più esposti ai flussi migratori, soprattutto quelli, come l'Italia, in prima linea nel Mediterraneo. Parallelamente, gli Stati membri di primo approdo, dovranno accettare la responsabilità di registrare accuratamente le identità e le impronte digitali dei migranti e richiedenti asilo, e di impedire i loro "movimenti secondari" incontrollati verso il Nord Europa. E' questa, in estrema sintesi, la prima tappa del "nuovo metodo" da applicare alla discussione sul Patto sull'immigrazione e asilo, che la presidenza francese di turno del Consiglio Ue ha presentato oggi, durante la riunione informale dei ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 febbraio 2022) Accettare dei ricollocamenti deiirregolari sul proprio territorio oppure pagare contributi finanziari obbligatori: è la scelta che avrebbero gli Stati membri per garantire la loro solidarietà ai paesi dell'Ue più esposti ai flussi migratori, soprattutto quelli, come l'Italia, in prima linea nel Mediterraneo. Parallelamente, gli Stati membri di primo approdo, dovranno accettare la responsabilità di registrare accuratamente le identità e le impronte digitali deie richiedenti asilo, e di impedire i loro "movimenti secondari" incontrollati verso il Nord Europa. E' questa, in estrema sintesi, la prima tappa del "nuovo metodo" da applicare alla discussione sul Patto sull'immigrazione e asilo, che la presidenzadi turno del Consiglio Ue ha presentato oggi, durante la riunione informale dei ...

