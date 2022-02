SNAI – Serie A | Inter-Milan | derby scudetto Le quote premiano Inzaghi | Pioli va in salita

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (o 4 febbraio 2022) - Nettamenti favoriti i nerazzurri, a 1,80; il successo rossonero è un'impresa da 4,25. Juve a bassa quota sul Verona: vittoria Champions a 1,53. Napoli da «2» fisso a Venezia.o, 4 febbraio 2022 – Ilnon può fallire, ma è l'a giocare da favorita nelche caratterizza la 24ª giornata dellaA. La sfida di domani pomeriggio vede infatti il successo nerazzurro a 1,80 su, contro il 4,25 dei rossoneri, che devono recuperare ai cugini quattro punti in classifica, pur avendo una partita in più. Il segno «X», verificatosi neldi andata, vale 3,75. Con in campo i due migliori attacchi del campionato, prevale l'Over a 1,63 rispetto all'Under proposto a 2,15. Il risultato dell'andata, 1-1, è anche ...

Advertising

SN4IFUN : ?? La #NFL per prima comincia a dare il là a una campagna tributo che è una riconoscenza illimitata nei confronti di… -

Ultime Notizie dalla rete : SNAI Serie

Adnkronos

... sarà una sfida valevole per il recupero della 21giornata del campionato diC . Derby campano ... ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse. La vittoria dell'Avellino con il segno 1 ...... sarà una sfida valevole per il recupero della 21giornata del campionato diC . Entrambe le ... ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene ...Milano, 4 febbraio 2022 – Il Milan non può fallire, ma è l'Inter a giocare da favorita nel derby che caratterizza la 24ª giornata della Serie A. La sfida di domani pomeriggio vede infatti il successo ...Il Milan non può fallire, ma è l'Inter a giocare da favorita nel derby che caratterizza la 24ª giornata della Serie A. La sfida di domani pomeriggio vede infatti il successo nerazzurro a 1,80 su Snai, ...