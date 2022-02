Serena Bortone inopportuna con la domanda a Michele Bravi? Ma lui sa difendersi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scivolone per Serena Bortone che nell’intervistare Michele Bravi in collegamento con Oggi è un altro giorno non solo è andata oltre Sanremo 2022 ma ha posto una domanda indelicata. Quella domanda posta sul finire dell’intervista, a distanza e lanciata come ultima e quindi con poco tempo a disposizione, sull’incidente stradale in cui è morta una persona forse non andava fatta. Michele Bravi per quel dramma aveva smesso di fare musica e di vivere ma quando è tornato ne ha parlato; nei modi e nei tempi giusti ha tirato fuori con la giusta delicatezza un dolore che non era solo suo, era quella la sua tragedia. La domanda di Serena Bortone in un attimo ha trasformato una bella intervista in cui si parlava ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scivolone perche nell’intervistarein collegamento con Oggi è un altro giorno non solo è andata oltre Sanremo 2022 ma ha posto unaindelicata. Quellaposta sul finire dell’intervista, a distanza e lanciata come ultima e quindi con poco tempo a disposizione, sull’incidente stradale in cui è morta una persona forse non andava fatta.per quel dramma aveva smesso di fare musica e di vivere ma quando è tornato ne ha parlato; nei modi e nei tempi giusti ha tirato fuori con la giusta delicatezza un dolore che non era solo suo, era quella la sua tragedia. Ladiin un attimo ha trasformato una bella intervista in cui si parlava ...

