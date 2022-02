Sean Penn è davvero irriconoscibile. (Di venerdì 4 febbraio 2022) Difficile riconoscere Julia Roberts, 54 anni, sotto un’acconciatura che più cotonata non si può e gli occhiali da sole anni Settanta. Eppure, è proprio lei la protagonista della serie Gaslit, serie in otto episodi Startzplay a tema thriller politico basata sulla prima stagione del podcast Slow Burn, di Leon Neyfakh. Accanto alla star, completamente trasformato nel look – invecchiato, ingrassato e stempiato – c’è anche Sean Penn, 61, che interpreta il fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, nonché marito di Martha Mitchell, ovvero la Roberts. Sean Penn e Julia Roberts. Leggi anche › Un sorriso stile Julia Roberts: i trattamenti per denti perfetti, dallo sbiancamento alle faccette Gaslit, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Difficile riconoscere Julia Roberts, 54 anni, sotto un’acconciatura che più cotonata non si può e gli occhiali da sole anni Settanta. Eppure, è proprio lei la protagonista della serie Gaslit, serie in otto episodi Startzplay a tema thriller politico basata sulla prima stagione del podcast Slow Burn, di Leon Neyfakh. Accanto alla star, completamente trasformato nel look – invecchiato, ingrassato e stempiato – c’è anche, 61, che interpreta il fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, nonché marito di Martha Mitchell, ovvero la Roberts.e Julia Roberts. Leggi anche › Un sorriso stile Julia Roberts: i trattamenti per denti perfetti, dallo sbiancamento alle faccette Gaslit, ...

