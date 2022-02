Sanremo 2022 | chi è Maria Chiara Giannetta | conduttrice quarta serata

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –, 29 anni, è lache affianca Amadeus oggi, venerdì 4 febbraio, nelladel Festival di. Giovane attrice pugliese, si è divisa fra teatro e produzioni televisive interpretando anche il ruolo di Anna Olivieri nella serie ‘Don Matteo’. Ad assicurarle il successo è stato poche settimane fa il ruolo di protagonista in Blanca, la fiction di Rai1 in cui ha interpretato una brillante investigatrice non vedente. Laureata in Lettere e Filosofia,ha avuto la sua prima esperienza musicale partecipando al video del singolo ‘Sembro matto’ di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà. L'articolo proviene da ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - davidefent : RT @davidefent: @alaffranchi @IlPaoloGiordano @SpecchiaFran @nomfup @Tommasolabate @gaiatortora @MaxBernardini @TvTalk_Rai @ernieassa @marc… - francetomm : RT @FDI_Parlamento: Sanremo, Meloni: Privacy non può valere solo al festival, Governo di ipocriti -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Dieci a Mahmood e Blanco e Gianni Morandi, 8 per Cesare Cremonini e 7 per Drusilla Foer. Voti bassissimi per Rkomi e Tananai. Ecco le pagelle della terza serata del Festival di, terza serata: Drusilla da urlo. Cremonini - show, monologo Saviano Irama 8 Ma guarda, ieri sera hanno fatto salire sul palco anche Robinson Crusoe. Ah no, quello era Irama. Aka ...Si è conclusa la terza serata del Festival di. Questa sera Amadeus ha condiviso il palcoscenico con Drusilla Foer, la co - conduttrice di puntata, che ha saputo dimostrarsi all'altezza del palcoscenico del Teatro Ariston di. ...Molise Trentino-Alto Adige ...Stasera in televisione, 4 febbraio 2022: la quarta serata di Sanremo 2022 e i programmi in onda sulle altre reti Cosa andrà in onda questa sera, 4 febbraio, in televisione? Oltre alla quarta serata ...