Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 | “A 19 anni è difficile convivere con gli haters | ora vi mostro chi sono”

Al Festival di Sanremo 2022 Sangiovanni è uno tra gli artisti più giovani in gara con i suoi 19 anni di età. L'artista reduce dall'esperienza televisiva di Amici di Maria De Filippi porta sul palco del Teatro Ariston il brano Farfalle primo singolo dell'album di inediti "Cadere Volare", in uscita l'8 aprile. "Sanremo mi offre una grandissima opportunità: tornare a condividere con le persone un momento di evasione e spensieratezza. Potrò stare sul palco insieme ad una grande Orchestra composta da musicisti di grande talento, per questo abbiamo lavorato ad una versione orchestrale del brano che valorizzi la loro presenza, in armonia con il sound più contemporaneo del pezzo". È così che Sangiovanni descrive il suo debutto al Teatro Ariston.

