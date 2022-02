Roma-Genoa | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Laprova a sfruttare un calendario favorevole per rinsaldare il sesto posto e non perdere di vista il gruppo di testa. La contemporaneità di Fiorentina-Lazio rende infatti ghiotta l’occasione per prendere margine sulle...

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, la conferenza di #Blessin alla vigilia del match con la #Roma - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSpezia #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini dal… - romaforever_it : Risultati Ultimi Match Roma - Genoa - infoitsport : Roma-Genoa sarà anche il duello Pellegrini-Destro per il gol del mese - Alain_AFCA : RT @DigitalBitsOrg: Uncharted con #DigitalBits e Totti. Partecipa e Vinci: Sarò con un ospite a sorpresa alla prima di #UnchartedILFILM a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

,domani, ore 15, ancora in dubbio Pellegrini - Il volo dall'Uruguay con destinazionee passeggero Matias Vina arriverà nella Capitale a poche ore dal match di sabato. Ecco ...di Milano) Sabato 5 febbraio 11.00- Milan (Begato 9 di) 13.00 Fiorentina -(Stadio Bozzi di Firenze) 14.30 Bologna - Pescara (C. T. Galli di Casteldebole) Domenica 6 febbraio 10.40 ...Il sabato della ventiquattresima giornata si apre con Roma-Genoa: la squadra di Mourinho vuole proseguire la striscia positiva per mantenersi in zona qualificazione europea, mentre i rossoblù vogliono ...I partecipanti all'esclusiva iniziativa saranno selezionati a sorte tra gli spettatori dei match di Campionato dell'AS Roma (Roma - Genoa) e dell'FC Internazionale (Inter - Milan) del prossimo sabato ...