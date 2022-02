Putin potrebbe cambiare la sua strategia sull’Ucraina (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente russo non ha ancora detto la sua ultima parola. Una guerra sarebbe comunque costosa e non piace alla Cina, principale alleato di Mosca, che non vuole rischiare di perdere i preziosi mercati europei. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente russo non ha ancora detto la sua ultima parola. Una guerra sarebbe comunque costosa e non piace alla Cina, principale alleato di Mosca, che non vuole rischiare di perdere i preziosi mercati europei. Leggi

