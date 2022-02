Olimpiadi Invernali Pechino 2022: le gare più attese con gli orari italiani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra le 15 discipline in programma alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ce ne sono alcune che finiscono inevitabilmente per catturare maggiormente l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori sia per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra le 15 discipline in programma alledice ne sono alcune che finiscono inevitabilmente per catturare maggiormente l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori sia per ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - matteosalvinimi : Buona fortuna ai 118 atleti italiani in gara alle Olimpiadi invernali di #Pechino2022: forza Azzurri ????… - sunsetonthbeach : RT @Zziagenio78: Che noia sta settimana, a parte l'elezione del Presidente della Repubblica, il festival di Sanremo, le Olimpiadi invernali… - _Sport_Calcio_ : L'orgoglio di essere stata la portabandiera #ItaliaTeam e il caloroso saluto a @goggiasofia e al Presidente del CON… -