No, l’Australia non ha vietato ai vaccinati di donare il sangue (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 26 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un telegiornale condotto da una donna vestita di rosa, alle cui spalle compare un titolo, scritto in inglese, che recita: “Alla ricerca di donatori”. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dal suo autore, in cui si legge: «AUSTRALIA: i vaccinati NON possono donare il sangue». Lo screenshot è tratto da un filmato pubblicato il 25 gennaio 2022 dal canale Telegram Dissociati Liberi, in cui la giornalista televisiva avverte, in lingua inglese, che chi ha ricevuto un vaccino contro la Covid-19 non potrà donare il plasma convalescente, ovvero il plasma prelevato dai soggetti che, avendo già superato una malattia, ne hanno sviluppato gli anticorpi. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, quella ... Leggi su facta.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 26 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un telegiornale condotto da una donna vestita di rosa, alle cui spalle compare un titolo, scritto in inglese, che recita: “Alla ricerca di donatori”. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dal suo autore, in cui si legge: «AUSTRALIA: iNON possonoil». Lo screenshot è tratto da un filmato pubblicato il 25 gennaio 2022 dal canale Telegram Dissociati Liberi, in cui la giornalista televisiva avverte, in lingua inglese, che chi ha ricevuto un vaccino contro la Covid-19 non potràil plasma convalescente, ovvero il plasma prelevato dai soggetti che, avendo già superato una malattia, ne hanno sviluppato gli anticorpi. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, quella ...

Advertising

PaulaMon22 : @pongothedog1 Se non sbaglio l’autorizzazione in Australia è arrivata molto dopo. Ma che cazzo! #novavaxsubito - RivEnergia : L’estrazione primaria avviene in #Cina (33%) Perù e Australia (10% ciascuno) da anni non si registrano grandi… - GianniVezzani1 : RT @ombrysan: L'Australia occidentale vieta ai genitori non vaccinati di vedere i loro figli malati in ospedale. I media applaudono allo s… - ombrysan : L'Australia occidentale vieta ai genitori non vaccinati di vedere i loro figli malati in ospedale. I media applaud… - tuskatore : @milanecon @PierangeloFlor1 C'è la Coppa d'Oceania in cui non gioca più nemmeno l'Australia -