”Nightmare Alley” di Guillermo del Toro Recensione

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Nightmare– La fiera delle illusioni” è un film diDelcon protagonisti Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Willem Dafoe e Toni Collette. Quello di Delè il secondo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di William Lindsay Gresham, scrittore statunitense vissuto nel Novecento. La prima trasposizione fu realizzata nel 1947 da Edmund Goulding, e aveva come protagonisti i divi del bianco e nero Tyron Power e Joan Blondell. Uscito in quasi 400 sale cinematografiche il 27 gennaio scorso, Nightmaresi è da subito guadagnato i primi posti al botteghino, risultando uno dei film più visti dagli spettatori italiani negli ultimi giorni. La storia ruota attorno un giovane uomo di nome Stanton Carlisle (interpretato da Bradley Cooper): egli è alla ricerca del suo ...

