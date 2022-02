MotoGP, Test Sepang 2022: orari 5 febbraio, programma, tv, calendario, streaming (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ormai lo si può dire senza timore di smentite: scatta ufficialmente la stagione 2022 della MotoGP. Si aprono, infatti, i Test pre-stagionali di Sepang in Malesia (che si concluderanno domani) prima di trasferirsi a Mandalika in Indonesia con la seconda tranche dall’11 al 13 febbraio prossimi. Nella due-giorni malese si girerà senza soste dalle ore 3.00 italiane fino alle ore 11.00 per la prima fondamentale mole di lavoro in vista della stagione che inizierà il 6 marzo in quel di Losail. Gli spunti di interesse, come sempre, saranno infiniti. Torneremo a vedere in azione il campione del mondo Fabio Quartararo, assieme al nostro Franco Morbidelli nel team Yamaha Factory, mentre nel team WithU Yamaha RNF saranno in scena Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Grande curiosità in casa Ducati con le sue otto ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ormai lo si può dire senza timore di smentite: scatta ufficialmente la stagionedella. Si aprono, infatti, ipre-stagionali diin Malesia (che si concluderanno domani) prima di trasferirsi a Mandalika in Indonesia con la seconda tranche dall’11 al 13prossimi. Nella due-giorni malese si girerà senza soste dalle ore 3.00 italiane fino alle ore 11.00 per la prima fondamentale mole di lavoro in vista della stagione che inizierà il 6 marzo in quel di Losail. Gli spunti di interesse, come sempre, saranno infiniti. Torneremo a vedere in azione il campione del mondo Fabio Quartararo, assieme al nostro Franco Morbidelli nel team Yamaha Factory, mentre nel team WithU Yamaha RNF saranno in scena Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Grande curiosità in casa Ducati con le sue otto ...

