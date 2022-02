MotoGP | Raul Fernandez | “Sono concentrato sull’imparare a guidare questa moto”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)si prepara per il debutto nelmondiale. Il nuovo volto di KTM Tech 3 è atteso tra poche ore in pista in quel di Sepang (Malesia), tracciato che in questo fine settimana accoglierà il primo test ufficiale del Mondiale 2022. Lo spagnolo ha dichiarato alla stampa come riporta ‘rsport.com’: “Giovedì mipotuto riposare dopo una serie di giri di prove. Dobbiamo continuare a migliorare ed utilizzare al meglio questi giorni. Continueremo ad imparare nei prossimi due giorni “. L’iberico del marchio austriaco ha continuato dicendo: “che è completamente diversa dalla2 della scorsa stagione. Continuiamo con il ...

Laè in pieno fermento con presentazioni " quella del Team Suzuki , della Yamaha di Quartararo e ... la Honda e l'Aprilia " e test da Sepang dove il rookieFernandez, su KTM , ha fatto ...E poi ci sono i rookie: Di Giannantonio (insieme a Bastianini sulla Ducati del team Gresini), Darryn Binder (che affianca Dovizioso nel WithU Yamaha RNFTeam), Remy Gardner e...Raul Fernandez si prepara per il debutto nel Motomondiale. Il nuovo volto di KTM Tech 3 è atteso tra poche ore in pista in quel di Sepang (Malesia), tracciato che in questo fine settimana accoglierà ...Uno che in MotoGP ci ha passato una vita ... ha dato sono andato un po’ più veloce e mi sono trovato meglio sulla moto” – Le parole sono di Raul Fernandez, esordiente del Team Tech3 KTM, e il ...