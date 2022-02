Meloni “Bene passaggio Mattarella su giustizia” (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Considera la rielezione del presidenteMattarella una forzatura, noi siamo stati l'unico partito a nonvotarlo, ho condiviso alcuni passaggi del suo discorso ieri inaula, come quelli sulle correnti sulla magistratura, habacchettato il governo Draghi che continua a mortificare ilparlamento, con un record di decreti, tempi compressi”. Lo hadetto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospitedi Radio 24. “Mi aspetto che ci sia un cambio di passosignificativo sulla sua attività” ha aggiunto “se ci sarà ilcambio di passo, glielo riconosceremo”. Sul passaggio fatto dalpresidente Mattarella sulla giustizia, Meloni ha riconosciuto: “il richiamo è stato molto forte, un passaggio che Fdi haapplaudito, ora mi auguro che il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Considera la rielezione del presidenteuna forzatura, noi siamo stati l'unico partito a nonvotarlo, ho condiviso alcuni passaggi del suo discorso ieri inaula, come quelli sulle correnti sulla magistratura, habacchettato il governo Draghi che continua a mortificare ilparlamento, con un record di decreti, tempi compressi”. Lo hadetto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, ospitedi Radio 24. “Mi aspetto che ci sia un cambio di passosignificativo sulla sua attività” ha aggiunto “se ci sarà ilcambio di passo, glielo riconosceremo”. Sulfatto dalpresidentesullaha riconosciuto: “il richiamo è stato molto forte, unche Fdi haapplaudito, ora mi auguro che il presidente ...

