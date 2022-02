Luiss, al via la scuola di coding Firenze 42: ecco il rivoluzionario corso che prepara ai lavori del futuro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessun professore, nessun titolo di studio richiesto, nessuna lezione tradizionale: basterà soltanto imparare a nuotare fra i codici digitali. Dopo l’apertura a Roma, sbarca a Firenze la scuola di coding del network internazionale ’42’ con il nome di ‘42 Firenze Luiss by FCRF’, nata grazie a Fondazione CR Firenze e Università Luiss Guido Carli. La nuova sede troverà casa all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze con l’obiettivo di formare 150 giovani professionisti digitali ogni anno. La scuola, completamente gratuita, ha un modello formativo fuori dagli schemi, che segue le logiche dei videogiochi: gli studenti saranno coinvolti in una serie di progetti, ognuno dei quali sbloccherà il livello successivo in una scala di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessun professore, nessun titolo di studio richiesto, nessuna lezione tradizionale: basterà soltanto imparare a nuotare fra i codici digitali. Dopo l’apertura a Roma, sbarca aladidel network internazionale ’42’ con il nome di ‘42by FCRF’, nata grazie a Fondazione CRe UniversitàGuido Carli. La nuova sede troverà casa all’Innovation Center di Fondazione CRcon l’obiettivo di formare 150 giovani professionisti digitali ogni anno. La, completamente gratuita, ha un modello formativo fuori dagli schemi, che segue le logiche dei videogiochi: gli studenti saranno coinvolti in una serie di progetti, ognuno dei quali sbloccherà il livello successivo in una scala di ...

