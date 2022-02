Luca Salatino chiude con Eleonora a Uomini e Donne | “Non ce la faccio” Commento puntata del 4 febbraio

Advertising

CorriereCitta : Uomini e Donne: Luca Salatino elimina Eleonora. C’è la foto del citofono dell’ex con il suo cognome - CorriereCitta : Anticipazioni UeD, oggi 2 febbraio 2022 doppia esterna per Luca Salatino, news e spoiler #uominiedonne #2febbraio - CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Luca Salatino in studio, poi Gemma e Ida per il Trono Over: spoiler 1 febbraio 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Salatino

La poca chiarezza di Eleonora emersa nel corso delle ultime puntate di 'Uomini e Donne' ha segnato in maniera cruciale la conoscenza con, fino a segnarne il prematuro e definitivo allontanamento. Tra i due era inizialmente nata un'intesa che faceva ben sperare i protagonisti del Trono Classico, che però hanno presto ...U&D,manda via Eleonora De Fazio: 'Non posso andare contro me stesso' Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Eleonora De Fazio ha continuato a difendersi dopo le diverse segnalazioni ...La poca chiarezza di Eleonora emersa nel corso delle ultime puntate di "Uomini e Donne" ha segnato in maniera cruciale la conoscenza con Luca Salatino, fino a segnarne il prematuro e definitivo ...Luca Salatino sempre più stufo ha preso la sua decisione, quella di mandare via la sua corteggiatrice: “Non posso andare contro me stesso, di mancarmi di rispetto. Non me la vivo bene”. Luca Salatino ...